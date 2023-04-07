Арестович посоветовал сменить президента на Украине Арестович: Украине нужен другой президент, потому что Зеленский не смог победить коррупцию

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Владимир Зеленский

Украине нужен другой президент, заявил экс-советник главы офиса президента Алексей Арестович, передает РИА Новости. По его словам, Владимир Зеленский не смог полностью избавить страну от коррупции.

Украине нужно всего лишь одно, <…> чтобы к власти пришел человек, который не будет воровать. Сам не будет и другим не даст. К сожалению, до сих пор нам не везло, — сказал он.

По его словам, нынешнему президенту так и не удалось справиться с коррупцией, хотя конфликт мог бы быть хорошим поводом применить «экстраординарные меры» для решения проблемы.

Ранее Алексей Арестович заявил, что перед Украиной возникла новая угроза потерять время и пойти по ложному пути развития. По его словам, украинский народ «вытащил счастливый билет» и теперь может определить судьбу государства «на годы и века вперед». Он при этом не уточнил, что должно произойти, чтобы Украина пошла по «ложному пути».

16 марта Арестович сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) активно готовятся к контрнаступлению. Он выразил мнение, что хорошим компромиссом для Украины стали бы поставки модернизированных самолетов советского образца, под которые уже имеется готовая инфраструктура и персонал. Арестович признал, что, несмотря на подготовку украинских пилотов к управлению западной техникой, передача таких истребителей Киеву потребовала бы значительного времени.