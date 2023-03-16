Арестович: подготовка ВСУ к контрнаступлению идет полным ходом

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Бывший советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят контрнаступление, сообщает URA.RU. Он добавил, что «хорошим компромиссом» для Украины стали бы поставки модернизированных самолетов советского образца. Он признал, что, несмотря на подготовку украинских пилотов по управлению западной техникой, передача таких истребителей Киеву заняло бы длительное время.

Подготовка к контрнаступлению идет полным ходом <...> Хорошим компромиссом на этом этапе могут быть поставки модернизированных самолетов советского образца, под которые у нас готова инфраструктура и персонал, — сказал Арестович.

Он назвал решающей возможную передачу Украине ракет большой дальности класса воздух-воздух и воздух-земля.

Ранее советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин заявил, что по состоянию на 15 марта российские войска контролируют около 50% Артемовска. Он подчеркнул, что российские военнослужащие пытаются штурмовать промзону в Артемовске, опираясь на опыт, полученный в Соледаре. По мнению советника врио главы ДНР, город будет взят в любом случае.

Он также утверждает, что отдельные части украинских войск предпринимают попытки отступления из Артемовска по проселочным дорогам и полям. При этом из-за весенней распутицы украинская военная техника застревает в грязи и становится легкой мишенью.