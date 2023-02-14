Арестованный шеф-редактор Sputnik Литва рассказал о самочувствии Арестованный в Латвии шеф-редактор Sputnik Литва Касем сообщил, что чувствует себя лучше

Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Марат Касем

Арестованный в Латвии шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем сообщил, что чувствует себя лучше после того, как его перевели из одиночной камеры. По словам журналиста, он восстанавливает здоровье и нервы «после недели в строгом режиме». Письмо Касема опубликовало само издание.

Чувствую себя гораздо лучше, восстанавливаю здоровье и нервы после недели в строгом режиме. Мне даже наконец лекарства выдали. Сейчас лишь ночные кошмары напоминают о пребывании в том аду, — рассказал шеф-редактор.

Он отметил, что много читает: закончил биографию шефа разведки ГДР Маркуса Вольфа, роман братьев Стругацких «Отягощенные злом, или Сорок лет спустя» и работу Махатмы Ганди «Моя жизнь».

Буду ждать течения, которое вынесет меня на свежий воздух. Знайте и никогда не сомневайтесь в моей способности его дождаться, — заверил Касем.

Журналист был задержан 5 января. В тот день он прибыл в Латвию, чтобы навестить свою больную бабушку, но не успел встретиться с родственницей, поскольку был задержан за нарушение санкционного режима и шпионаж.

6 января уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку после задержания журналиста. Она назвала задержание Касема «покушением на свободу слова и нарушением международных обязательств Латвии в сфере защиты прав журналистов». По ее словам, журналиста обвинили в шпионаже без каких-либо доказательств.