Умерла бабушка арестованного в Латвии шеф-редактора Sputnik Литва Умерла бабушка арестованного в Латвии шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема

Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Марат Касем

Бабушка арестованного в Латвии шеф-редактора агентства Sputnik Литва Марата Касема умерла, сообщает РИА Новости со ссылкой на друга журналиста. Касем приехал в страну, где его взяли под стражу, именно для встречи с родственницей.

Марат приехал в Латвию, чтобы навестить давно и тяжело болевшую бабушку, но не успел из-за ареста. <…> Теперь Таисия Ильинична умерла, — приводит агентство слова собеседника.

По словам друга Касема, родственники думают, как сообщить ему о смерти бабушки, для которой новость об аресте внука стала большим ударом.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова ранее обратилась к верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку после задержания спецслужбами Латвии шеф-редактора Sputnik Литва. Она подчеркнула, что арест журналиста является покушением на свободу слова.

Издание Sputnik Ближнее зарубежье сообщило, что Касем обвиняется в нарушении экономических санкций Евросоюза в отношении РФ, а также в шпионаже. Статья за последнее, согласно литовскому законодательству, предусматривает до 20 лет лишения свободы. Адвокат Касема настаивала на том, чтобы его отпустили под залог, однако суд отклонил ходатайство и принял решение о заключении обвиняемого под стражу.