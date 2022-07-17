AP: на борту упавшего в Греции самолёта были опасные взрывчатые вещества

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Украинский грузовой самолёт «Антонов», который 16 июля рухнул на территории Греции, перевозил 12 тонн опасных взрывчатых веществ, пишет агентство Associated Press. Оно уточняет, что на фоне неизвестной токсичности груза от места крушения решили эвакуировать пожарных, медиков и местных жителей.

В самолёте находились восемь человек. Он перевозил 12 тонн опасных материалов, в основном взрывчатых веществ. Но местные чиновники заявили, что у них нет конкретной информации о грузе, и предоставили разную информацию о количестве людей на борту, — пишет агентство.

Жителям населённых пунктов, которые располагаются рядом с местом крушения, рекомендуют без особой необходимости не выходить из своих домов, закрывать окна и не забывать про защитные маски. Пока греческие власти не раскрывают информацию о том, действительно ли на борту самолёта могли быть опасные химикаты. Однако, по сведениям главы муниципалитета Паггайо Филиппоса Анастасиадиса, с упавшего воздушного судна на протяжении двух часов раздавались взрывы.

Самолёт рухнул на территории Греции в субботу, 16 июля. Известно, что он направлялся из Сербии в Иорданию. На борту было восемь человек, все они члены экипажа. В какой-то момент у воздушного судна отказали двигатели, пилот попросил у диспетчера разрешения запросить аварийную посадку. После этого самолёт исчез с экранов радаров.