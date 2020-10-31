Ангела Меркель попала в чёрный список известной берлинской пивной

https://static.news.ru/photo/97712b5e-1bd8-11eb-a450-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Канцлер Германии Ангела Меркель и несколько высокопоставленных немецких чиновников оказались в чёрном списке пивной Ständige Vertretung (StäV), которую они посещали. Об этом сообщили сами владельцы заведения.

Исполнительный директор StäV Йорн Петер Бринкманн и его деловой партнёр Ян Филипп Бубингер заявили, что власти Германии не сделали выводов после весеннего карантина и не приняло мер поддержки бизнеса осенью 2020 года, объявив о повторном вводе ограничений. Как заявили предприниматели, всего 3% заболевших коронавирусом заразились в кафе или ресторанах.

Это акционизм, а не серьёзная деятельность. Вы серьезно утверждаете, что спасаете экономику, закрывая гастрономию? Разве мы с более чем 2,5 млн рабочих мест не относимся к экономике? — цитируют владельцев пивной «Известия».

Помимо Меркель, в чёрный список министр финансов Олаф Шольц, премьер-министр Баварии Маркус Зодер и бургомистр Берлина Михаэль Мюллер.

Бринкманн и Бубингер призвали других владельцев заведений общепита и баров присоединиться к инициативе.

Как писал NEWS.ru, в ФРГ будет введён «ограниченный карантин» из-за пандемии COVID-19. Его действие начнётся с понедельника, 2 ноября, и продлится до конца месяца. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель. В стране временно закрываются театры, кино, фитнес-центры, публичные дома, косметические салоны, отели и общепит.