Аналитик заявил, что «Северный поток-2» можно считать окупившимся проектом Аналитик Юшков заявил, что «Северный поток-2» уже окупился из-за паники на рынке газа

Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Несмотря на простой и возможный незапуск, «Северный поток-2» уже окупился из-за роста цен на газ на фоне паники на рынке, считает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, передает «Lenta.ru». По его словам, затраты «Газпрома» оказались не таким уж и большими.

«Северный поток-2» самим фактом своего существования как проекта толкал цены на газ вверх и «Газпром» зарабатывал больше, чем мог бы. Поэтому многие эксперты сегодня говорят о том, что, если бы «Северного потока-2» не было, его стоило бы придумать, чтобы нервировать рынок и за счет этого поднимать цены, — заявил он.

Юшков добавил, что половину денег на строительство «Северного потока-2» дали европейские компании из расчета на то, что, когда газопровод заработает, «Газпром» будет возвращать кредиты с вырученных средств. Сейчас несколько компаний уже заявили о том, что, вероятно, инвестиции придется списать.

24 июня сообщалось, что Минфин ФРГ рассматривает возможность национализации проложенной на немецкой территории части «Северного потока — 2». Отмечается, что трубы могут использоваться для прокачки газа из плавучих терминалов для регазификации сжиженного природного газа. Однако, по сообщением немецких журналистов, такое решение может привести к ряду экологических и юридических проблем. Помимо этого, в Германии также опасаются и реакции России.

В свою очередь пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что торопиться с оценками такого шага ФРГ пока не стоит. Юристы должны сначала дать правовую оценку таким действиям, если они будут реализованы, отметил он.