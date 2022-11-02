Аналитик рассказал о возможном смещении Риши Сунака Аналитик Беляев: Риши Сунака могут сместить из-за его решения повысить налоги

Фото: Tejas Sandhu/Keystone Press Agency/Global Look Press

Нового премьер-министра Великобритании Риши Сунака могут сместить из-за его решения повысить налоги для покрытия дефицита бюджета, заявил в беседе с Lenta.ru финансовый аналитик Михаил Беляев. По его словам, таким образом политик «набрасывает удушающую петлю» на экономику и лишает ее перспектив развития. Эксперт считает, что в данной ситуации следовало бы поддерживать промышленность, чтобы она смогла приносить в бюджет повышенные доходы, а наращивание налогового бремени, напротив, приведет к сокращению производства. Аналитик предположил, что действия Сунака могут привести к социальным волнениям.

Сунак <...> тем самым набрасывает удушающую петлю на всю остальную экономику и лишает ее перспектив развития. Причем он не добьется ничего в краткосрочном аспекте, потому что вряд ли соберет такие повышенные налоги, но зато поставит очень серьезные препятствия для развития экономики, — сказал Беляев.

Повышение налогов, объясняет эксперт, затруднит развитие промышленности и экономики, поскольку доходы предприятий упадут, а из-за этого снизятся и налоговые поступления в бюджет. Промышленники могут начать банкротиться и покидать территорию Великобритании, также могут сократиться доходы населения и рабочие места, добавил Беляев. Все это может негативно сказаться на репутации Риши Сунака как в партии, так и в народе, что способно привести к его смещению.

Как отнесутся к этому его однопартийцы, которые его ставили премьер-министром? Как это отзовется на улице? Может быть, это будет следующая волна такого возмущения, социальных выступлений, которые и Риши Сунака сметут, — допустил Беляев.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак, как ранее стало известно, намерен повысить в стране налоги, по его словам, данный шаг должен помочь с покрытием образовавшегося в государственном бюджете дефицита в размере 50 млрд фунтов стерлингов (около $57,3 млрд). 31 октября он согласовал повышение налогов с главой Минфина.