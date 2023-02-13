Аналитик оценил планы Лондона развернуть военные производства на Украине Аналитик Суконкин: планы Лондона развернуть военные производства на Украине нереалистичны

Фото: UK Ministry of Defence/via Global Look Press

Основной боевой танк сухопутных войск Великобритании Challenger 2

Планы Великобритании по постройке военных производств на территории Украины являются нереалистичными, потому что из-за перебоев с подачей электроэнергии в стране не сможет работать энергоемкая промышленность, рассказал «ПолитЭксперту» аналитик Алексей Суконкин. По его словам, российская артиллерия рано или поздно уточнит расположение новых заводов и сможет их поразить. Эксперт отметил, что риски подобных проектов превышают вероятность их успешной реализации.

С учетом выключения энергетики тяжелая энергоемкая промышленность на Украине действовать в принципе не может. Плюс, мы понимаем, что рано или поздно места расположения этих объектов будут вскрыты и по ним будет наноситься поражение. Поэтому риски довести до конца все эти планы очень значительные, — подчеркнул Суконкин.

Аналитик считает, что подобные проекты могли бы быть эффективны только для отмывания средств, чем для Запада и является украинский кризис. Он убежден – «все, что тяжело для украинского народа, выгодно для верхушки».

Ранее в британских СМИ рассказали, что Лондон и Киев рассматривают вероятность создания совместных предприятий, производящих британское вооружение на украинской территории. Сообщалось, что высокопоставленные представители британского оборонно-промышленного комплекса обсуждают подобные планы со своими украинскими коллегами.