Планы Великобритании по постройке военных производств на территории Украины являются нереалистичными, потому что из-за перебоев с подачей электроэнергии в стране не сможет работать энергоемкая промышленность, рассказал «ПолитЭксперту» аналитик Алексей Суконкин. По его словам, российская артиллерия рано или поздно уточнит расположение новых заводов и сможет их поразить. Эксперт отметил, что риски подобных проектов превышают вероятность их успешной реализации.

С учетом выключения энергетики тяжелая энергоемкая промышленность на Украине действовать в принципе не может. Плюс, мы понимаем, что рано или поздно места расположения этих объектов будут вскрыты и по ним будет наноситься поражение. Поэтому риски довести до конца все эти планы очень значительные, подчеркнул Суконкин.

Аналитик считает, что подобные проекты могли бы быть эффективны только для отмывания средств, чем для Запада и является украинский кризис. Он убежден –  «все, что тяжело для украинского народа, выгодно для верхушки».

Ранее в британских СМИ рассказали, что Лондон и Киев рассматривают вероятность создания совместных предприятий, производящих британское вооружение на украинской территории. Сообщалось, что высокопоставленные представители британского оборонно-промышленного комплекса обсуждают подобные планы со своими украинскими коллегами.

 