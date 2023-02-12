Вместе весело стрелять: Лондон и Киев начнут производить оружие Daily Telegraph: Лондон и Киев обсуждают план производства британского оружия на Украине

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Лондон и Киев рассматривают вероятность создания совместных предприятий, производящих британское вооружение на украинской территории. Об этом сообщает газета Daily Telegraph со ссылкой на осведомленные источники. По ее данным, высокопоставленные представители британского оборонно-промышленного комплекса обсуждают подобные планы со своими украинскими коллегами.

Как рассказал один из собеседников издания, работающий в компании — подрядчике Минобороны Великобритании, целью диалога является добиться того, чтобы Лондон стал первым среди европартнеров Киева, подписавшим с ним соответствующие контракты. Источник утверждает, что аналогичные переговоры с Украиной ведут многие европейские предприятия ОПК.

В Минобороны Великобритании и канцелярии премьер-министра Соединенного Королевства данную информацию комментировать отказались. В свою очередь опрошенные эксперты допустили, что потенциальные договоренности Лондон действительно может представить как коммерческие, а не политические, однако они потребуют государственного одобрения и могут привести к усилению эскалации на территории Украины.

До настоящего момента Киев по лицензии производил американское и израильское оружие. Сейчас власти страны пытаются наладить производство артиллерийских установок и бронетехники западного образца, что позволит ускорить переход ВСУ на стандарты НАТО.

Ранее сообщалось, что Киев готовится к наступлению, для чего под покровительством НАТО формирует новые соединения, но этот процесс идет не так быстро, как ожидали власти. Для подготовки Вооруженных сил Украины к наступательным действиям президент республики Владимир Зеленский ужесточил наказание за дезертирство и отказ выполнять приказ.

В свою очередь The New York Times писал, что ВСУ могут начать продвигаться лишь в южной части проведения СВО, поскольку позиции российских военных на востоке надежно укреплены. По словам специалистов, очевидной целью для украинского наступления является Мелитополь. Эксперты подчеркнули, что этот город является важным для снабжения российских войск на юге.