Жители Попасной поблагодарили Россию за гуманитарную помощь, которую им передали дети из Подмосковья, сообщает «360». Они заявили, что не выжили бы без русских военных и помощи от простых россиян, тогда как украинские военные не только не помогали мирным жителям, но стреляли по ним, когда те шли к колодцу за водой.
Горожане рассказали, что не покинули город по разным причинам, в том числе из-за бойцов ВСУ, которые перекрыли дорогу и не пускали людей в сторону ЛНР и России. Одна из жительниц рассказала, что ее 24-летнюю дочь вывезли на Украину и она до сих пор не знает о ее участи, как и о другой дочери, жившей в Краматорске. И если российские военные помогали горожанам всем, чем могли, то к украинским было бесполезно обращаться из-за их жадности.
Нас чуть не застрелили украинцы. Ни за что. Когда русские пытались нас вывести, украинцы хотели нас застрелить. Спасибо, что русские пришли и освободили. Большое спасибо им, — заявила местная жительница.
Попасная, в которой по данным на 2019 год проживали 20 306 человек, находится под контролем ЛНР с 9 мая. Ранее глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что власти республики, возможно, не станут восстанавливать город, который был практически полностью разрушен при освобождении. В то же время он уточнил, что окончательное решение на этот счет не принято.