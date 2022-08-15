Жители Попасной поблагодарили Россию за гуманитарную помощь

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

Доставка гуманитарной помощи. Архивное фото

Жители Попасной поблагодарили Россию за гуманитарную помощь, которую им передали дети из Подмосковья, сообщает «360». Они заявили, что не выжили бы без русских военных и помощи от простых россиян, тогда как украинские военные не только не помогали мирным жителям, но стреляли по ним, когда те шли к колодцу за водой.

Горожане рассказали, что не покинули город по разным причинам, в том числе из-за бойцов ВСУ, которые перекрыли дорогу и не пускали людей в сторону ЛНР и России. Одна из жительниц рассказала, что ее 24-летнюю дочь вывезли на Украину и она до сих пор не знает о ее участи, как и о другой дочери, жившей в Краматорске. И если российские военные помогали горожанам всем, чем могли, то к украинским было бесполезно обращаться из-за их жадности.

Нас чуть не застрелили украинцы. Ни за что. Когда русские пытались нас вывести, украинцы хотели нас застрелить. Спасибо, что русские пришли и освободили. Большое спасибо им, — заявила местная жительница.

Попасная, в которой по данным на 2019 год проживали 20 306 человек, находится под контролем ЛНР с 9 мая. Ранее глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что власти республики, возможно, не станут восстанавливать город, который был практически полностью разрушен при освобождении. В то же время он уточнил, что окончательное решение на этот счет не принято.