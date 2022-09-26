Аналитик: Иран и Венесуэла не смогут заменить ЕС российскую нефть Аналитик Демидов: Иран и Венесуэла не смогут заменить ЕС нефть России, действуя раздельно

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Иран и Венесуэла не смогут заменить Евросоюзу нефть России, если будут действовать раздельно, заявил международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов. В беседе с Lenta.ru он отметил, что в случае, если власти Ирана пойдут на соглашение по ядерной сделке на условиях ЕС, то внешний рынок сможет увидеть иранскую нефть. Кроме этого, если Венесуэла будет вкладываться в нефтяную отрасль, то в ближайшем будущем сможет наращивать поставки до 0,8-1 млн баррелей в день.

Максимальный уровень добычи был в 2015 году, тогда это было 1,9 млн баррелей в день. Многое зависит от ситуации в Иране. Если митинги приведут к тому, что в Иране пойдут на соглашение по ядерной сделке на условиях Запада, тогда иранская нефть выйдет на внешний рынок. Это поможет сбить цену на нефть в краткосрочной перспективе, а до конца 2023-го заменить российскую нефть на европейском рынке. Отдельно каждая из стран не может заменить российскую нефть, — сообщил специалист.

По мнению Демидова, поставки нефти из Венесуэлы способны сбить цены на нефть в мире, но в краткосрочной перспективе. Так как поставки будут 200 тысяч баррелей, они не сильно изменят ситуацию в ЕС.

Ранее стало известно, что в России накапливаются проблемы со сбытом нефте- и газохимической продукции из-за закрытия европейских рынков и падения внутреннего потребления. Производители метанола вынуждены сокращать производство до минимума и за бесценок продавать продукцию в Китай, чтобы полностью не остановить заводы.