В Германии климатические активисты Letzten Generation начали общенациональные акции протеста, перекрывая движение транспорта в нескольких городах, передает издание Тagesschau. Протестующие приклеивают себя к дорогам на оживленных улицах. Некоторве из них надевают на себя маски канцлера Олафа Шольца. Акции проходят в Берлине, Лейпциге, Дрездене и Брауншвейге и других регионах. В 26 городах было запланировано не менее 36 сидячих забастовок. Активисты заявляют, что их действия направлены против федерального правительства, которое, по их словам, нарушает закон о защите климата.