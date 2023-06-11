В Германии подсчитали количество преступлений экоактивистов Bild: немецкие экоактивисты за полтора года совершили 580 преступлений

Фото: Paul Zinken / dpa / Global Look Press

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер заявила газете Bild am Sonntag, что экоактивисты движения Letzte Generation («Последнее поколение») совершили 580 преступлений с начала 2022 года. По ее словам, всего под стражу сотрудниками полиции были заключены 740 человек. Глава ведомства добавила, что людей, чаще всего, привлекают к уголовной ответственности за порчу имущества.

Активисты совершают правонарушения. Федеральное ведомство уголовной полиции Германии впервые подготовило общенациональный отчет о ситуации. <...> С начала 2022 года с Letzte Generation было связано 580 преступлений, 740 человек были заключены под стражу полицией, — сказала Фезер.

Она добавила, что акции этой правозащитной организации «бесполезны», так как они никак не помогают в защите климата. Фезер подчеркнула, что существует разница между преступниками и экстремистами.

14 октября 2022 года активисты группы Just Stop Oil облили томатным супом картину художника Винсента Ван Гога «Подсолнухи», являющуюся экспонатом Лондонской национальной галереи. Полотно стоимостью $84 млн не пострадало, поскольку находилось под защитным стеклом. «Что ценнее? Искусство или жизнь? Вас больше волнует защита картины? Или защита нашей планеты и людей?» — выкрикивала одна из активисток.