Акция белорусской оппозиции прошла у здания Еврокомиссии

https://static.news.ru/photo/c791658c-e222-11ea-ba5f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zheng Huansong/Xinhua/Global Look Press

Сторонники белорусской оппозиции, проживающие в Бельгии, устроили акцию протеста против режима президента Белоруссии Александра Лукашенко. Мероприятие прошло перед зданием Европейской комиссии.

Участники призвали глав государств и правительств ЕС, которые сегодня обсуждают ситуацию в республике на виртуальной встрече, ввести санкции против администрации Лукашенко.

Даже если нам будет хуже в экономическом плане несколько лет, у нас такой трудолюбивый, умный и креативный народ — мы справимся, — заявила участница акции Татьяна Москалёва.

Некоторые протестующие отметили, что в случае смены власти в Белоруссии они смогут вернуться домой, передаёт РИА Новости.

Ранее бывший кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская призвала лидеров стран Европы не признавать результаты президентских выборов в республике. Она считает, что голосование было сфальсифицированным. В новом видео Тихановская на английском языке обратилась к лидерам ЕС.

По мнению политолога Владимира Можегова, женщина использует «эффект нагнетания». Специалист подчеркнул, что истерика вокруг событий в Белоруссии в ближайшее время сойдёт на нет. Тихановскую нельзя серьёзно воспринимать, поскольку она не может связать и двух слов, отметил эксперт.

Как писал NEWS.ru, российские сенаторы объяснили, почему лидеры Германии и Франции Ангела Меркель и Эммануэль Макрон позвонили Владимиру Путину по поводу ситуации в Белоруссии, а не президенту этой страны Александру Лукашенко. По их мнению, это связано с авторитетом российского лидера, а также с тем, что Москва и Минск состоят в союзнических отношениях.