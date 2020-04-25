Air France потребуется не меньше двух лет на восстановление работы

https://static.news.ru/photo/0b0696f0-8726-11ea-8a21-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Генеральной директор холдинга Air France-KLM Бенджамин Смит рассказал о последствиях кризиса, вызванного коронавирусом. По его словам, авиакомпания Air France сможет вернуться к обычному режиму работы не раньше, чем через два года.

Он отметил, что в настоящий момент деятельность компании составляет от 2% до 3% от обычной программы апреля, передаёт Les Echos.

Возврат к обычной жизни не произойдёт в течение двух лет, может быть, даже позже, — подчеркнул он.

Смит отметил, что это зависит не только от открытия границ между государствами, но и от готовности людей снова сесть в самолёт.

Ранее NEWS.ru писал, что авиакомпания «Аэрофлот» с мая сократит число внутренних рейсов. Причиной стало падение пассажиропотока. В течение месяца самолёты компании будут летать по 53 маршрутам, минимальное число рейсов туда-обратно составит 494.