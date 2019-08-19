https://static.news.ru/photo/8a89ec9a-c2b6-11e9-81e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nichita1975/Wikimedia Commons

Компания Avia Invest, которая принадлежит Натаниэлю Ротшильду, приобрела кишиневский международный аэропорт.

Компания Ротшильда взяла аэропорт в концессию. В пресс-службе Avia Invest отметили, что 95% её акций купила 19 августа инвестиционная компания в сфере недвижимости NR Investments Ltd с главным офисом в Гернси (Нормандские острова), передаёт ТАСС .

Как писал News.ru, у финансовой империи Ротшильдов появился новый наследник. Им стал сын Давида Ротшильда — Александр. 37-летний банкир известен тем, что вёл дела с президентом США Дональдом Трампом