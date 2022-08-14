Администрация Херсона заявила о массированном обстреле ночью со стороны ВСУ

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Украинские войска ночью нанесли массированный ракетный удар по Херсону и его области, большинство снарядов было сбито системами ПВО, передают РИА Новости со ссылкой на администрацию Херсонской области. По предварительным данным, есть пострадавшие, информация о возможных разрушениях уточняется.

Минувшей ночью украинские войска нанесли массированный ракетный обстрел по Херсону и пригороду. Сработала система противовоздушной обороны. Большинство ракет было перехвачено, но, по предварительной информации, есть и попадания, — пояснили в администрации.

Ранее глава российской военно-гражданской администрации области Владимир Сальдо заявил, что Херсонская область стала частью «большой семьи» России. Он отметил, что территорию региона уже спокойно могут посетить путешественники и туристы из любого уголка РФ. Сальдо подчеркнул, что двери Херсонской области открыты для всех, кто хочет побывать на Чёрном море.

7 мая глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что в Херсонской области не осталось подконтрольных Украине органов власти, а её территория полностью освобождена от националистов.