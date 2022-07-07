«Абсолютно нулевое»: бойцы ВСУ об обучении и командовании Бойцы ВСУ пожаловались на необученность и некомпетентность командования

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Солдаты Вооружённых сил Украины

Солдаты 196-го батальона 124-й бригады Вооруженных сил Украины пожаловались на некомпетентность командования и отсутствие какой-либо поддержки. Видеообращение военнослужащих опубликовано в Telegram-канале «Военное дело». По их словам, у 90% состава батальона отсутствуют боевой опыт и навыки ведения боя, командование не сообщило бойцам о поставленных задачах перед отправкой на позиции, а обучение бойцов практически не проводилось.

Один из военнослужащих, зачитавший на камеру список претензий, рассказал, что приехавшие инструкторы показали им, как разбирать и собирать автомат, как заменить магазин и ухаживать за автоматом, а перед отправкой на позиции каждому дали по 20 патронов для практики в стрельбе, но никто из участников не понял, куда и во что он попал. А командир роты уже в зоне боевых действий ни разу не выехал на позиции, чтобы организовать оборону: бойцам было предложено лишь копать как можно более глубокие окопы, чтобы у них был шанс выжить.

На наш взгляд, командование абсолютно некомпетентное, абсолютно нулевое, — заявил боец.

Ранее солдаты ВСУ, вернувшиеся с передовой в Донбассе, назвали военную службу «адом на земле» и пожаловались на хаос в организации, дезертирство и психологические тяготы, вызванные непрекращающимися обстрелами. Один из военнослужащих также упрекнул ВСУ в манипуляции во время вербовки солдат в свои ряды. Он пояснил, что «по телевизору» показывают красивые картины с фронта, однако на поле боя все оказывается совсем иначе. Поставка же западного вооружения, по его словам, никак не повлияет на исход конфликта на Украине.