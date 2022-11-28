Украинские военные пострадали в ДТП в Латвии

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Украинские военнослужащие получили травмы в ДТП с эстонским автобусом в Латвии, сообщается на сайте Главного штаба эстонских сил обороны. Пострадавшие госпитализированы. Кроме того, в аварии погиб водитель автобуса.

ДТП произошло на 99-м километре трассы Via Baltica в латвийском городе Айнажи, расположенном примерно в двух километрах от Эстонии. Там столкнулись грузовик и пассажирский автобус эстонской компании MK Autobuss, выполнявший заказ эстонских Сил обороны​​​.

Погиб водитель автобуса. В аварии пострадал один эстонский солдат и несколько украинских военнослужащих. Они доставлены в больницу, — говорится в сообщении.

В штабе не назвали цель, с которой украинские военные направлялись в Эстонию. По данным полиции Латвии, автобус вез пассажиров в Эстонию из Польши.

Точное число пострадавших в ведомстве не указали. По данным телеканала «360», травмы получили 26 человек, состояние троих из них оценивается как тяжелое.

Ранее украинский военный врезался на автомобиле в истребитель МиГ-29. В результате столкновения вспыхнул пожар. У истребителя оказались повреждены двигатель и некоторые другие агрегаты. Инцидент произошел на аэродроме под Киевом, виновник ДТП был пьян.