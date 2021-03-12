Украинский военный протаранил истребитель на автомобиле

https://static.news.ru/photo/198a244c-833a-11eb-a609-96000091f725_660.jpg Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

На Украине военный инженер повредил истребитель МиГ-29, врезавшись в него на автомобиле. ДТП произошло на аэродроме под Киевом.

По предварительным данным, виновник аварии был пьян. Он выехал на территорию рулевой дорожки и протаранил хвостовую часть самолёта, который буксир тянул к месту стоянки.

В результате столкновения вспыхнул пожар. У истребителя оказались повреждены двигатель и некоторые другие агрегаты.

Сам военный инженер получил ушибы грудной клетки и мягких тканей лица, сообщает «Обозреватель».

Ранее NEWS.ru писал, что в Волгограде пьяные солдаты на БМП проломили ограждение аэропорта Гумрак. Экипаж техники удалось идентифицировать. В БМП были военнослужащие 20-й гвардейской мотострелковой бригады. Военным было поручено отогнать БМП на полигон из воинской части, но они сбились с пути и заехали в аэропорт.