Украинский военный протаранил истребитель на автомобиле

На Украине военный инженер повредил истребитель МиГ-29, врезавшись в него на автомобиле. ДТП произошло на аэродроме под Киевом.
По предварительным данным, виновник аварии был пьян. Он выехал на территорию рулевой дорожки и протаранил хвостовую часть самолёта, который буксир тянул к месту стоянки.
В результате столкновения вспыхнул пожар. У истребителя оказались повреждены двигатель и некоторые другие агрегаты.
Сам военный инженер получил ушибы грудной клетки и мягких тканей лица,
Ранее NEWS.ru писал, что в Волгограде пьяные солдаты на БМП проломили ограждение аэропорта Гумрак. Экипаж техники удалось идентифицировать. В БМП были военнослужащие 20-й гвардейской мотострелковой бригады. Военным было поручено отогнать БМП на полигон из воинской части, но они сбились с пути и заехали в аэропорт.