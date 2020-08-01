33 члена экипажа норвежского круизного лайнера заразились коронавирусом

158 членов экипажа норвежского круизного лайнера Roald Amundsen были вынуждены пройти тесты на COVID-19 после прибытия судна с архипелага Свальбард в порт Тромсё. У 33 из них выявили инфекцию.
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Первоначально во время круиза коронавирус выявили у четверых членов экипажа, все они не являются гражданами Норвегии. У них проявились признаки других заболеваний, из-за чего было решено сделать проверку на COVID-19. Среди 180 пассажиров судна заражённых не оказалось, тем не менее 60 человек были отправлены на карантин в Тромсё.
В Норвегии за время пандемии выявлено более 9,2 тысячи случаев коронавирусной инфекции, 255 заболевших скончались.
Круизные лайнеры ранее не раз становились очагом распространения COVID-19. В частности, масштабные вспышки были отмечены на японском судне Diamond Princess и на ходящем под флагом Италии корабле Costa Atlantica. Как передавал NEWS.ru, в конце мая круизный лайнер, на борту которого были россияне, поместили на карантин в Барселоне.
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