33 члена экипажа норвежского круизного лайнера заразились коронавирусом

https://static.news.ru/photo/45fc5f00-d40c-11ea-b3e0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hinrich Bäsemann/dpa/Global Look Press

158 членов экипажа норвежского круизного лайнера Roald Amundsen были вынуждены пройти тесты на COVID-19 после прибытия судна с архипелага Свальбард в порт Тромсё. У 33 из них выявили инфекцию.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление компании-туроператора Hurtugurten. У 120 человек тесты оказались отрицательными, ещё пятеро пройдут дополнительное обследование.

Первоначально во время круиза коронавирус выявили у четверых членов экипажа, все они не являются гражданами Норвегии. У них проявились признаки других заболеваний, из-за чего было решено сделать проверку на COVID-19. Среди 180 пассажиров судна заражённых не оказалось, тем не менее 60 человек были отправлены на карантин в Тромсё.

В Норвегии за время пандемии выявлено более 9,2 тысячи случаев коронавирусной инфекции, 255 заболевших скончались.

Круизные лайнеры ранее не раз становились очагом распространения COVID-19. В частности, масштабные вспышки были отмечены на японском судне Diamond Princess и на ходящем под флагом Италии корабле Costa Atlantica. Как передавал NEWS.ru, в конце мая круизный лайнер, на борту которого были россияне, поместили на карантин в Барселоне.