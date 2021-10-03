16-летняя жительница Финляндии станет напарницей президента на один день

6 октября 16-летняя финка Нелла Салминен станет напарницей президента Финляндии Саули Ниинистё, посетит ряд важных встреч и выступит с речью. Это произойдёт в рамках кампании Girls Takeover, проводимой организацией Plan International, которая защищает права детей. Об этом сообщается на сайте канцелярии президента страны.

В течение дня Ниинистё и Салминен примут участие в виртуальной конференции Reuters IMPACT, где обсудят действия по защите климата и ответственность перед будущими поколениями и встретятся с главой Центрального союза женских объединений Эвой Биоде. Салминен также встретится с супругой президента Йенни Хаукио и членами президентского кабинета и выступит с речью, посвященной равноправию.

Кампания Girls Takeover является частью мероприятий ООН по празднованию Международного дня девочек, который отмечается 11 октября. Кампания даёт возможность девочкам в разных странах на день заступить на важные посты и почувствовать себя на месте руководителей наиболее общественно значимых институтов. Финляндия участвует в мероприятии уже в пятый раз. Помимо президента, к кампании в этом году присоединятся телекомпания Yle, инновационный фонд Sitra и ряд других организаций.

Ранее финский президент призвал изменить политику в адрес России и начать выстраивать диалог с Москвой. По мнению Ниинистё, во взаимоотношениях России и Запада можно наблюдать растущее недоверие и взаимные обвинения. Он подчеркнул, что Европе необходимо дружить с Москвой, поскольку российско-европейское сотрудничество является важным столпом безопасности.