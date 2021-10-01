В Финляндии предложили кардинально изменить отношения с Россией

Изменить политику в адрес России и начать выстраивать диалог с Москвой призвал финский президент Саули Ниинистё в ходе семинара, посвящённого 60-летию Института внешней политики страны. Слова главы государства опубликовал финский политический интернет-журнал Verkkouutiset.fi.

По мнению финского лидера, в настоящее время во взаимоотношениях России и Запада можно наблюдать растущее недоверие и взаимные обвинения. Однако Ниинистё призвал «взглянуть на ситуацию шире» , подчеркнув, что европе необходимо дружить с Москвой, поскольку российско-европейское сотрудничество является важным столпом безопасности.

Я все же не думаю, что устойчивые существующие или предполагаемые отношения <...> могут быть построены только на военной силе. <...> Иначе мы, не заметив этого, можем войти в более масштабный конфликт, чем имеем сейчас, — отметил президент.

Ниинистё привёл в пример положительный опыт российско-финских отношений и предложил распространить на всю Европу политику, основанную на взаимном уважении.

Ранее сообщалось, что Финляндия расширит выдачу виз россиянам.