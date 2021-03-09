11-летний француз угрожал обезглавливанием мэру коммуны

https://static.news.ru/photo/320f7db4-8100-11eb-8e76-96000091f725_660.jpg Фото: Vincent Isore via www.imago-imag/Global Look Press

Мэр коммуны Рийё-ля-Пап в окрестностях французского Лиона Александр Венсанде получил послание с угрозой жестокой расправы. Позже выяснилось, что автором послания был 11-летний мальчик.

Венсанде 6 марта разместил в Facebook фото надписи на стене с угрозой отрезать ему голову и сжечь муниципалитет. Полиция в тот же день сообщила о задержании подозреваемого, личность которого не раскрывалась. 9 марта прокурор Лиона Николя Жаке признал, что задержанный — ребёнок, передаёт РИА Новости.

В его отношении, учитывая возраст, будут приняты альтернативные дисциплинарные меры в форме, предусмотренной органами правовой охраны несовершеннолетних, — отметили в прокуратуре.

Правоохранители ищут возможных сообщников 11-летнего француза.

Подобные угрозы во Франции воспринимаются со всей возможной серьёзностью после нападения на школьного учителя Самюэля Пати 16 октября. Нападавший обезглавил педагога в коммуне Конфлан-Сент-Онорион в столичном регионе, а затем был ликвидирован полицией.

Ранее национальный координатор разведслужб и ведения антитеррористической борьбы в стране Лоран Нуньес рассказала, что французские спецслужбы в 2020 году предотвратили два теракта, готовившихся радикальными исламистскими группировками. По словам Нуньес, всего с 2017 года силовики сорвали 33 попытки устроить теракт, писал NEWS.ru.