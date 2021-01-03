Французские силовики за 2020 год предотвратили два теракта

https://static.news.ru/photo/78fde56e-4dd2-11eb-bac4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правоохранительные органы Франции в течение 2020 года предотвратили два теракта исламских террористов, сообщил национальный координатор разведслужб и ведения антитеррористической борьбы в стране Лоран Нуньес.

Два теракта, которые готовили исламистские группировки, были предотвращены в 2020 году, — сказал он в эфире радиостанции Europe 1.

По его словам, всего с 2017 года силовикам удалось сорвать 33 таких нападения. При этом в 2021 году из тюрем освобождается около 60 осуждённых за терроризм, за многими из которых будут наблюдать французские спецслужбы.

Всего в настоящий момент в тюрьмах находятся около 500 осужденных по статьям о терроризме, ещё порядка 900 человек получили сроки за другие преступления, но также подозреваются в радикализации, — добавил он.

Нуньес отметил, что все спецслужбы Франции работают для защиты жителей страны и добились результатов в этом.

Благодаря новой доктрине, обеспечивающей лучшую координацию всех спецслужб, мы стали оперативнее выявлять все возможные угрозы, — отметил чиновник.

В середине октября 2020 года в пригороде Парижа был обезглавлен учитель истории Самюэль Пати. Поводом для убийства послужила демонстрация им карикатур на пророка Мухаммеда. Напал на педагога чеченец, получивший во Франции статус беженца.

В конце месяца в Ницце были убиты три человека выходцем из Туниса. В начале ноября сторонник террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) обстрелял прохожих в центре Вены. В результате погибли четыре человека и ещё более 20 получили ранения.

Ранее NEWS.ru писал, что в Дагестане были задержаны четверо членов запрещённой в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ), которые готовили теракт на Новый год. Всем задержанным от 25 до 28 лет. Они входили в состав спящей ячейки группировки и до этого в поле зрения правоохранительных органов не попадали. Конкретного плана у них не было. Они обдумывали подрыв самодельного взрывного устройства или нападение на полицейских. После этого они намеревались покончить с собой.