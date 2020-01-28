Неизвестный украл смартфон у актёра Ильи Глинникова, известного по роли Глеба Романенко в сериале «Интерны». Инцидент произошёл 18 января на улице Сущёвский Вал возле Новослободского парка.
Преступник подошёл к артисту сзади, толкнул его в спину и выхватил из рук iPhone 11 Pro Max. Грабитель убежал в сторону Новослободской улицы,
Потерпевший обратился в правоохранительные органы в связи с произошедшим.
Ранее NEWS.ru сообщал, что пассажир такси был ограблен двумя злоумышленниками в центре Москвы. Угрожая оружием, они заставили мужчину перевести им деньги на банковскую карту через мобильное приложение.
Пострадавший обратился в полицию. В результате оперативно-разыскных мероприятий были задержаны двое приезжих в возрасте 28 и 37 лет. У них изъят травматический пистолет.
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