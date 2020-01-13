Пассажир такси был ограблен двумя злоумышленниками в центре Москвы. Угрожая оружием, они заставили мужчину перевести им деньги на банковскую карту через мобильное приложение.
Пострадавший обратился в полицию. В результате оперативно-розыскных мероприятий были задержаны двое приезжих в возрасте 28 и 37 лет. У них изъят травматический пистолет.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о разбое (162 УК РФ). Подозреваемые заключены под стражу,
Ранее NEWS.ru писал, что у жителя столицы украли сумку с 6 млн рублей, которые он хотел обменять на иностранную валюту. Полиция задержала одного из подозреваемых. При себе у него нашли половину похищенной суммы денег.
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