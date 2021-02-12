Журналиста «Крик ТВ» нашли в пригороде Екатеринбурга

https://static.news.ru/photo/98cfd7dc-6e1e-11eb-bffa-96000091f725_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Журналист телеканала «Крик ТВ» Алексей Кузнецов, пропавший ночью, нашёлся в пригороде Екатеринбурга. Коллеги сообщили, что у него «неприятности».

Мужчину удалось найти после публикаций в СМИ, передаёт местное издание «Вечерние ведомости».

После публикации в местных СМИ Алексей только что нашёлся в пригороде Екатеринбурга. Жив. Передал через людей, что у него неприятности, — рассказали коллеги.

Они отметили, что в настоящий момент других подробностей произошедшего нет. Сейчас Кузнецова везут домой, после этого можно будет с ним связаться.

Накануне главный редактор канала Евгений Губко сообщил, что Кузнецов вышел из офиса ночью, оставив в здании личные вещи. После этого он вышел в «мёртвую зону» видеокамер и пропал. Кузнецов около четырёх месяцев работает на телеканале и освещает связанные со ФСИН темы.

8 февраля в горах в Чечне пропала группа из 14 человек. Люди ушли в горы утром в воскресенье, 7 февраля. Они отправились на сбор черемши. В течение долгого времени не было никакой информации об их местонахождении, в итоге на место направились спасатели, в том числе кинологический расчёт. Ситуация осложнялась тем, что в зоне поисков не работает сотовая связь. Позднее спасатели нашли их живыми, писал NEWS.ru.