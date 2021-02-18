Жена бизнесмена на Maserati переехала ребёнка в Подмосковье

https://static.news.ru/photo/a4eb9736-7274-11eb-ad87-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

11-летнего мальчика переехала на Maserati супруга бизнесмена в подмосковном посёлке Знаменское Поле. По словам родителей мальчика, женщина даже не остановилась и сразу направилась в свой коттедж, после чего закрыла ворота и не появлялась до приезда полиции.

Отец школьника рассказал телеканалу «360», что она оставила ребёнка в опасности безо всякой помощи. Инцидент произошёл вечером 18 февраля, рассказали в МВД по Московской области. Мальчика госпитализировали.

11-летний ребёнок получил телесные повреждения, — уточнили в ведомстве.

Родители пострадавшего рассказали, что он пошёл гулять со сверстниками, они шли по дороге, когда на ней появилась иномарка. Ребёнок попытался отойти в сторону, но наткнулся на сугроб и упал.

Девушка проехала прямо по его ногам и скрылась с места преступления, сказал отец мальчика. Он добавил, что подозреваемся живёт недалеко от них и является супругой бизнесмена, которого якобы посадили за мошенничество в особо крупном размере.

Житель Москвы пытался ударить своего соседа молотком, вломившись к нему в квартиру, писал ранее NEWS.ru. Инцидент произошёл в четверг, 18 февраля. Пострадавший обратился в полицию. Он рассказал, что сосед сломал плафон и повредил входную дверь в квартиру, а затем проник в жилище.