Виновник ДТП в центре Москвы был под воздействием наркотиков

https://static.news.ru/photo/33e7a198-fdbb-11ea-8c49-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В МВД сообщили, что водитель автомобиля Infiniti, сбившего троих человек в центре Москвы, в момент ДТП был в состоянии наркотического опьянения. В связи с этим силовики решили переквалифицировать обвинение на более тяжкое.

Об этом рассказала официальный представитель ведомства Ирина Волк, передаёт РИА Новости.

Проведённым медицинским освидетельствованием установлено, что водитель находился за рулём в состоянии наркотического опьянения. Учитывая данные обстоятельства, следствием УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве принято решение о переквалификации обвинения на более тяжкое, — поделилась она.

Изначально дело было открыто по статье о нарушении правил эксплуатации транспортных средств, которая предусматривает до семи лет лишения свободы.

Накануне, как писал NEWS.ru, суд отказался принимать решение об аресте водителя Infiniti Эльмина Гулиева, известного как рэпер Эллей, так как был не удовлетворён документами, которые подготовили сотрудники правоохранительных органов.

ДТП с участием музыканта случилось в центре Москвы 21 сентября. Infiniti рэпера столкнулся с Mersedes, от удара элитную иномарку Эллея отбросило в сторону, она сбила пешеходов и протаранила здание. В результате аварии одна из пострадавших лишилась стопы. По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Гулиеву грозит до двух лет тюрьмы, писал NEWS.ru.