В Кузбассе сообщили о погибшем в результате ЧП на шахте «Листвяжная»
Ксения Голуб
Ксения Голуб
09:30, 25 ноября 2021
Фото: МЧС
Читайте нас в Google Новости
Один человек погиб в результате ЧП на шахте «Листвяжная» в городе Белово Кемеровской области. Ещё 43 человека пострадали, они находятся в медучреждении, заявил в Telegram-канале губернатор региона Сергей Цивилёв. На место происшествия отправлен вертолёт санавиации с бригадой врачей Центра медицины катастроф.
На 12:00 в Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтёров доставлено 43 пострадавших. 2 — в тяжёлом состоянии, 41 — лёгкой и средней тяжести. Один человек погиб,— говорится в заявлении.
Причиной пожара могло стать возгорание угольной пыли, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Возгорание началось в вентиляционной шахте, после чего дым стал распространяться по площади всей шахты через вентиляцию. Взрыва после пожара не последовало.
Ранее стало известно, что спасатели эвакуировали 236 человек, находившихся в шахте.
Сигнал о задымлении в вентиляционном штреке поступил в экстренные службы в 05:07. Всего на тот момент в ней находилось 287 человек, началась экстренная эвакуация. В настоящее время на месте ЧП работают несколько отделений горноспасателей.
По факту происшествия на шахте прокуратура области организовала проверку об исполнении законодательства об охране труда и промышленной безопасности. На шахту направились заместитель прокурора Кемеровской области — Кузбасса Анатолий Закусилов, прокурор Белова Александр Царёв и исполняющий обязанности Кемеровского межрайонного прокурора по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли Илья Подаруев.