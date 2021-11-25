В Кузбассе сообщили о погибшем в результате ЧП на шахте «Листвяжная»

Один человек погиб в результате ЧП на шахте «Листвяжная» в городе Белово Кемеровской области. Ещё 43 человека пострадали, они находятся в медучреждении, заявил в Telegram-канале губернатор региона Сергей Цивилёв. На место происшествия отправлен вертолёт санавиации с бригадой врачей Центра медицины катастроф.

На 12:00 в Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтёров доставлено 43 пострадавших. 2 — в тяжёлом состоянии, 41 — лёгкой и средней тяжести. Один человек погиб, — говорится в заявлении.

Причиной пожара могло стать возгорание угольной пыли, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Возгорание началось в вентиляционной шахте, после чего дым стал распространяться по площади всей шахты через вентиляцию. Взрыва после пожара не последовало.

Ранее стало известно, что спасатели эвакуировали 236 человек, находившихся в шахте.

Сигнал о задымлении в вентиляционном штреке поступил в экстренные службы в 05:07. Всего на тот момент в ней находилось 287 человек, началась экстренная эвакуация. В настоящее время на месте ЧП работают несколько отделений горноспасателей.