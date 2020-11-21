В центре Петербурга произошла перестрелка

Пять выстрелов прозвучали на Казанской улице в центра Санкт-Петербурга. В результате перестрелки пострадали два человека.
Инцидент произошёл в ходе погони пятерых неизвестных за человеком в медицинской маске. Они кричали ему, что не следует убегать, а затем пять раз выстрелили в него,
Нападавшие скрылись в серебристой иномарке. На место ЧП приехали полицейские, они объявили план «Перехват».
Медики скорой помощи осмотрели пострадавшего, у его ног лежит окровавленная медицинская маска.
Ранее, как писал NEWS.ru, в Чечне в перестрелке, устроенной сотрудниками ОМОНа и СОБРа, погибли два человека. Инцидент произошёл в селе Ачхой-Мартан.