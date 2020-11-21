16+

Рубрики

Медиа

Архив

ЧП

В центре Петербурга произошла перестрелка

22:22, 22 ноября 2020 10
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пять выстрелов прозвучали на Казанской улице в центра Санкт-Петербурга. В результате перестрелки пострадали два человека.

Инцидент произошёл в ходе погони пятерых неизвестных за человеком в медицинской маске. Они кричали ему, что не следует убегать, а затем пять раз выстрелили в него, передаёт корреспондент «Невских новостей».

Нападавшие скрылись в серебристой иномарке. На место ЧП приехали полицейские, они объявили план «Перехват».

Медики скорой помощи осмотрели пострадавшего, у его ног лежит окровавленная медицинская маска.

Ранее, как писал NEWS.ru, в Чечне в перестрелке, устроенной сотрудниками ОМОНа и СОБРа, погибли два человека. Инцидент произошёл в селе Ачхой-Мартан.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео