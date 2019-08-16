https://static.news.ru/photo/4c73b564-c0fc-11e9-a4d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: dtpsochi/vk.com/Global Look Press

После прошедшего утром 17 августа ливня уровень воды в четырёх реках Сочи поднялся до неблагоприятных и опасных отметок. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Наблюдается подъем уровней рек города Сочи с достижением неблагоприятных и опасных отметок: Западный Дагомыс, Херота, Псоу, Хоста. Реки из берегов не выходили. Подтопленных домовладений нет, — приводит сообщение ТАСС .

МЧС направило три единицы техники для откачки воды из низменных участков улиц Азовская и Несебрская, а также участка дороги в селе Весёлом.

Как писал News.ru, ранее дороги Сочи оказались затоплены из-за сильных дождей. Больше всего пострадали участки трассы в Центральном и Хостинском районах.

Позднее администрация города отчиталась о том, что экстренные службы работают в усиленном режиме в связи с затоплением Сочи после ливней.

В связи с опасностью сильных ливней и смерчей, а также подъёма уровня воды, 16 августа власти города распорядились свернуть палаточные лагеря у рек.