После прошедшего утром 17 августа ливня уровень воды в четырёх реках Сочи поднялся до неблагоприятных и опасных отметок. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Наблюдается подъем уровней рек города Сочи с достижением неблагоприятных и опасных отметок: Западный Дагомыс, Херота, Псоу, Хоста. Реки из берегов не выходили. Подтопленных домовладений нет, — приводит сообщение ТАСС.
МЧС направило три единицы техники для откачки воды из низменных участков улиц Азовская и Несебрская, а также участка дороги в селе Весёлом.