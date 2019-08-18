https://static.news.ru/photo/c97768ea-c1a5-11e9-ab5a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jochen Tack/imageBROKER.com/Global Look Press

Подросток из Ульяновской области, убивший пятерых членов своей семьи, накануне делился планом расправы с другом.

Школьник отправил знакомому голосовое сообщение. Там он объяснил мотивы будущего поступка, передаёт РЕН ТВ .

По словам ребёнка, мать плохо к нему относится, а брат и сестра не любят. В результате мальчик зарубил всю свою семью топором.

Ранее News.ru писал, что подросток нанёс колото-рубленые раны пятерым членам своей семьи. В результате инцидента пострадавшие погибли.

Сотрудники правоохранительных органов нашли пять трупов в одном из домов, два из них принадлежат детям.

Также возле здания обнаружено тело того, кто, предположительно, устроил нападение. По предварительной версии, он совершил самоубийство.