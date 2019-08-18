Подросток из Ульяновской области, убивший пятерых членов своей семьи, накануне делился планом расправы с другом.
Школьник отправил знакомому голосовое сообщение. Там он объяснил мотивы будущего поступка, передаёт
По словам ребёнка, мать плохо к нему относится, а брат и сестра не любят. В результате мальчик зарубил всю свою семью топором.
Ранее News.ru писал, что подросток нанёс колото-рубленые раны пятерым членам своей семьи. В результате инцидента пострадавшие погибли.
Сотрудники правоохранительных органов нашли пять трупов в одном из домов, два из них принадлежат детям.
Также возле здания обнаружено тело того, кто, предположительно, устроил нападение. По предварительной версии, он совершил самоубийство.