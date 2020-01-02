https://static.news.ru/photo/b86356b4-2d60-11ea-91db-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Три человека погибли и шесть пострадали при столкновении двух легковых машин в Курганской области. Авария произошла на 185-м километре федеральной автодороги Р-254 «Иртыш».

По информации ГИБДД, водитель автомобиля Ford выехал на встречную полосу движения, в результате чего столкнулся с автомобилем Toyota. Трое пассажиров второй машины скончались на месте, передаёт ТАСС.

Водитель Ford и три пассажира, среди которых один несовершеннолетний, а также водитель Toyota и его несовершеннолетний пассажир получили травмы различной степени тяжести. По данным правоохранительных органов, выезд на полосу встречного движения на этом участке дороги не запрещён.

Причины аварии устанавливаются.

Ранее во Владимирской области, как писал NEWS.ru, пять человек получили ранения в результате столкновения УАЗа с иномаркой.