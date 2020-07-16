Трамвай сошёл с рельсов в Самаре

https://static.news.ru/photo/2393d54a-c77a-11ea-be90-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

ГУ МЧС по Самарской области сообщило о ДТП с участием трамвая. Транспортное средство сошло с рельсов в региональной столице.

ЧП произошло примерно в 18:00 по местному времени (17:00 мск) недалеко от дома 311 по улице Ново-Садовая в районе завода имени Тарасова, передаёт РИА Новости. В момент инцидента в вагоне не было пассажиров.

В результате аварии никто не пострадал. Движение трамваев приостановили.

Сотрудники местного муниципального предприятия «ТТУ» в настоящий момент устанавливают колёсную пару на рельсы.

По данным ProGorodSamara, трамвай следовал по маршруту 24 и сошёл с рельсов на кольце у торгового центра «Апельсин».

Как ранее писал NEWS.ru, на юге Москвы под трамвайными путями 21 июня произошёл обвал грунта. ЧП произошло рядом с домом 21 по 4-му Рощинскому проезду.