Трамвай сошёл с рельсов в Самаре

ГУ МЧС по Самарской области сообщило о ДТП с участием трамвая. Транспортное средство сошло с рельсов в региональной столице.
ЧП произошло примерно в 18:00 по местному времени (17:00 мск) недалеко от дома 311 по улице Ново-Садовая в районе завода имени Тарасова,
В результате аварии никто не пострадал. Движение трамваев приостановили.
Сотрудники местного муниципального предприятия «ТТУ» в настоящий момент устанавливают колёсную пару на рельсы.
По данным ProGorodSamara, трамвай
Как ранее писал NEWS.ru, на юге Москвы под трамвайными путями 21 июня произошёл обвал грунта. ЧП произошло рядом с домом 21 по 4-му Рощинскому проезду.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен