В Москве под трамвайными путями обвалился грунт

https://static.news.ru/photo/dfbf8794-b3c2-11ea-9b64-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На юге Москвы под трамвайными путями 21 июня произошёл обвал грунта. Об этом журналистам сообщил информированный источник в столичных экстренных службах.

По имеющимся данным, ЧП произошло рядом с домом 21 по 4-му Рощинскому проезду.

Там под трамвайными путями обвалился грунт. В настоящее время на место прибыли экстренные службы. Специалисты проводят проверку и выясняют причины произошедшего, — приводит слова источника ТАСС.

Днём ранее уровень погодной опасности в Москве вырос до «оранжевого». В результате обрушившихся на город ливней были затоплены дороги, тротуары и подземные переходы. Движение автотранспорта на некоторых магистралях было парализовано. Так, сильнейшие дожди прошли на западе и юге столицы, парализовав движение по Варшавскому шоссе в обоих направлениях.

Как передавал NEWS.ru, в некоторых районах города машины тонули под водой. На несколько магазинов в одном из торговых центров с потолка обрушился водопад. Два человека пострадали от удара молнии.