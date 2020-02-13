Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Работница такси подралась с пассажиркой в Чебоксарах. Водителю не понравилось замечание клиентки.

Женщина выразила недовольство опозданием автомобиля и пообещала оставить плохой отзыв, чем разозлила шофёра. В результате сотрудница транспортной службы выбросила вещи заказчицы на улицу, передаёт «ProГород».

Таксистка вскочила со своего места, открыла заднюю дверь и вышвырнула мои вещи из салона автомобиля. Я подвинулась от нее подальше, но водитель набросилась на меня, схватила за волосы, начала бить, — рассказала потерпевшая.

Пресс-служба местного МВД подтвердила получение обращения от пострадавшей. В настоящий момент правоохранительные органы проводят проверку.

Ранее NEWS.ru сообщал, что фитнес-тренер разозлилась на таксиста, который недостаточно быстро подтвердил начало поездки на счётчике. Она начала кричать на водителя и оскорблять его. Также девушка несколько раз попыталась ударить водителя, постоянно повторяя слово «мразь».

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