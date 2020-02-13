https://static.news.ru/photo/90ec01c8-4e79-11ea-a890-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Работница такси подралась с пассажиркой в Чебоксарах. Водителю не понравилось замечание клиентки.

Женщина выразила недовольство опозданием автомобиля и пообещала оставить плохой отзыв, чем разозлила шофёра. В результате сотрудница транспортной службы выбросила вещи заказчицы на улицу, передаёт «ProГород».

Таксистка вскочила со своего места, открыла заднюю дверь и вышвырнула мои вещи из салона автомобиля. Я подвинулась от нее подальше, но водитель набросилась на меня, схватила за волосы, начала бить, — рассказала потерпевшая.

Пресс-служба местного МВД подтвердила получение обращения от пострадавшей. В настоящий момент правоохранительные органы проводят проверку.