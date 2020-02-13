Работница такси подралась с пассажиркой в Чебоксарах. Водителю не понравилось замечание клиентки.
Женщина выразила недовольство опозданием автомобиля и пообещала оставить плохой отзыв, чем разозлила шофёра. В результате сотрудница транспортной службы выбросила вещи заказчицы на улицу,
Таксистка вскочила со своего места, открыла заднюю дверь и вышвырнула мои вещи из салона автомобиля. Я подвинулась от нее подальше, но водитель набросилась на меня, схватила за волосы, начала бить, — рассказала потерпевшая.
Пресс-служба местного МВД подтвердила получение обращения от пострадавшей. В настоящий момент правоохранительные органы проводят проверку.
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