Работник такси ударил по голове пассажирку и украл у неё деньги. Инцидент произошёл в Пресненском районе столицы.
Преступник забрал примерно 100 тысяч рублей, сообщили в местном МВД. Он выгнал женщину из автомобиля и уехал,
Пострадавшая обратилась в правоохранительные органы 7 декабря. В настоящий момент полицейские проводят проверку.
Как ранее писал NEWS.ru, в Москве задержали 30-летнего водителя такси, который надругался над пассажиркой. Девушка вместе с подругой возвращалась из ночного клуба и уснула по пути домой.
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