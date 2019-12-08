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Сильный пожар начался в автомойке и находящемся над ней кафе в Наро-Фоминске. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе управления МЧС по Московской области.

Возгорание произошло в двухэтажной постройке на улице Московской. В настоящее время там на площади 600 кв. м горит кровля, передаёт РИА Новости. На месте работают экстренные службы, причины инцидента и...