Отчёты по теракту на юге Лондона остаются противоречивым, однако, скорее всего, он произошёл в 14:00 по местному времени (17:00 мск). Согласно предварительным данным, преступник вошёл в магазин и начал нападать на людей с ножом.
Затем он вышел из здания и ударил женщину на велосипеде,
Как писал NEWS.ru, террористический акт совершён на юге Лондона, в районе Стритам. Сотрудникам правоохранительных органов удалось застрелить преступника. Ликвидация террориста попала на видео. По словам очевидцев, преступник нападал на людей с мачете.
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