https://static.news.ru/photo/90bd1f14-45de-11ea-93be-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gustavo Valiente/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Отчёты по теракту на юге Лондона остаются противоречивым, однако, скорее всего, он произошёл в 14:00 по местному времени (17:00 мск). Согласно предварительным данным, преступник вошёл в магазин и начал нападать на людей с ножом.

Затем он вышел из здания и ударил женщину на велосипеде, передаёт BBC. В этот момент полицейские получили информацию о ЧП и прибыли на место. Силовики сделали три выстрела для ликвидации нападавшего.

Как писал NEWS.ru, террористический акт совершён на юге Лондона, в районе Стритам. Сотрудникам правоохранительных органов удалось застрелить преступника. Ликвидация террориста попала на видео. По словам очевидцев, преступник нападал на людей с мачете.