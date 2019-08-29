https://static.news.ru/photo/6846a114-ca95-11e9-aeae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

ДТП с участием спортивного автомобиля Lamborghini и BMW произошло в Центральном административном округе столицы.

Машины столкнулись возле дома 18 по улице Большая Грузинская, сообщил источник News.ru. В результате инцидента пострадали два человека.

Ранее News.ru писал, что СК возбудил уголовное дело по факту ДТП на Кутузовском проспекте Москвы, в результате которого погибла девочка. Авария произошла 28 августа на Минской улице. Мужчину, который нёс ребёнка, сбили на пешеходном переходе. От полученных травм девочка скончалась на месте происшествия, а её отца доставили в больницу.