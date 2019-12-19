В Москве полиция и Росгвардия оцепила здание ФСБ на Лубянке, в котором несколько неизвестных устроили стрельбу. По данным СМИ и Telegram-каналов двое или трое мужчин зашли в приёмную ФСБ и открыли стрельбу. По ним был открыт ответный огонь, в результате один или два нападавших были убиты, оставшийся забаррикадировался в приёмной и отстреливается от спецназа. Сообщается что среди силовиков есть раненые и убитые. Спецназ готовится к штурму здания, в котором, к тому же, начался пожар.

В соцсетях и Telegram-каналах публикуются видео с места происшествия. На них слышна стрельба, видны разбегающиеся люди.

Слышна стрельба и крики, людей с улицы загнали в здания, — цитирует Telegram-канал «Подъем» слова очевидца.

Сообщается, что полиция уводит людей с площади на станцию метро. Движение в районе Большой Лубянки перекрыто. Поступает разная информация о погибших и пострадавших разнятся. Telegram-канал «112» утверждает, что погибли трое сотрудников ФСО. Baza заявляет, что был застрелен один сотрудник ГИБДД.

Как сообщает «Московский комсомолец», пострадавших забрала случайно проезжавшая мимо «скорая», которую тормознул очевидец стрельбы. По предварительным данным, двоих раненых и одного погибшего сотрудника ГИБДД удалось затащить в карету.

На данный момент площадь оцеплена. На место прибыли экстренные службы: МЧС, пожарные, скорая помощь. Спецназ Росгвардии и ФСБ готовится к штурму приёмной в здании на Лубянке, где находится последний из нападавших.

Нападавших двое, у одного автомат, один одет как спецназовец, ходят по улице — разговоры силовиков и спецназа на месте, — написал в своём Twitter корреспондент «Медиазоны» Дмитрий Швец, находящийся на месте происшествия.

В Москве в связи с ЧП объявлен план «Сирена», а на всех объектах ФСБ — план «Крепость», предусматривающий защиту от возможных нападений.

АГН «Москва»

В 19:15 на Лубянке начался штурм. По предварительным данным, нападавших было трое. Один уже ликвидирован, другой забаррикадировался на парковке и отстреливается оттуда. Судьба третьего неизвестна, сообщил Telegram-канал Mash. Он же публикует данные пострадавших. Это якобы Александр Замчалин, Павел Анисимов, которые ранены. Погибший — Илья Фисенко.

По данным Russia Today, стрельба в приемной ФСБ началась в 18:10, когда туда ворвались трое неизвестных. Двое были убиты в перестрелке с охраной. Один из нападавших уцелел и, выбежав из здания, смог убить сотрудника ГИБДД, дежурившего рядом на улице.

Нападавшему удалось пробежать около 300 метров: он добежал до конца улицы Кузнецкий мост, завернул на площадь Воровского, периодически отстреливаясь. Двинулся по улице Большая Лубянка, где забаррикадировался в одном из помещений дома № 2. Оттуда он периодически вел огонь по прибывшим бойцам ЦСН ФСБ и ОМОН. В ходе перестрелки, в 19:15, преступник был убит. По данным ФСБ РФ, личности убитых устанавливаются, говорится в информации RT.

По предварительным данным спецслужбы квалифицируют нападение как теракт.