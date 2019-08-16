Росгвардейцы задержали мужчину, который с топором ворвался в отделение одного из банков и требовал списания долга по кредиту. Инцидент произошёл в Центральном федеральном округе столицы.
Сигнал «тревога» пришёл из здания, расположенного на улице Большая Тульская, передаёт «
Ранее News.ru писал, что мужчина, устроивший стрельбу в парикмахерской в подмосковных Котельниках, оказался пьян. Он пришёл туда к своей бывшей возлюбленной. Сотрудники полиции пытались обезвредить его с помощью транквилизатора феназепама.