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ДТП произошло в городе Пушкине, входящем в состав Петербурга. Пострадали три человека. В том числе два сотрудника ехавшей на вызов скорой помощи.

Автомобиль Honda, двигаясь по второстепенной дороге, не предоставил преимущество и совершил столкновение с двигавшейся по главной дороге с включёнными маяками машиной скорой помощи, — цитирует РИА Новости сообщение УГИБДД по...