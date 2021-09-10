СК завёл дело по факту взрыва газа в Ельце

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва газа в жилом доме в посёлке Солидарность под Ельцом Липецкой области. Дело заведено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает СУ СКР по региону.
Елецким межрайонным следственным отделом СУ СК по Липецкой области по факту гибели женщины и несовершеннолетней в результате хлопка бытового газа в поселке Солидарность Елецкого района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй «Предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности», — сказано в сообщении ведомства.
По предварительной информации, причиной обрушения дома стал хлопок газа. На данный момент под завалами дома может находиться пенсионер, поисковые работы продолжаются.
Известно, что дом 1970 года постройки, недавно там проводилась проверка газового оборудования.
Ранее сообщалось, что количество погибших при взрыве газа в жилом двухэтажном доме в посёлке Солидарность под Ельцом выросло до трёх. Погибшими оказались 11-летний ребёнок и взрослый. Также погибла 50-летняя женщина.