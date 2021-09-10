СК завёл дело по факту взрыва газа в Ельце

Фото: lipetsk.sledcom.ru

Количество погибших при взрыве газа в жилом двухэтажном доме в посёлке Солидарность под Ельцом выросло до трёх. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на администрацию района.

Обнаружены ещё два тела. Одна из них извлечено, — цитирует собеседника агентство. Погибшими оказались 11-летний ребёнок и взрослый. Предполагается, что под завалами может оставаться ещё один взрослый. Также погибла 50-летняя...