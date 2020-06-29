СК обвинил жильца во взрыве газа в Москве

https://static.news.ru/photo/d43f8d04-ba3b-11ea-9f5b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова рассказала о взрыве газа в московском жилом доме. По её словам, причиной стали преступные действия жильца многоэтажки.

Следствие считает, что он проявил небрежность в работе с газовоздушным оборудованием, передаёт ТАСС. Из-за этого произошёл взрыв и дальнейшее распространение пожара.

Очевидцы и сосед рассказали, что виновник случившегося периодически злоупотреблял алкогольными напитками. В настоящий момент он находится в больнице, его состояние врачи оценивают как тяжёлое.

Силовики возбудили уголовное дело по статьям о причинении вреда по неосторожности и уничтожении имущества по неосторожности.

Как писал NEWS.ru, 29 июня в Москве в доме 3 на улице Проходчиков произошёл взрыв. Жильцов из здания эвакуировали. Изначально сообщалось о четырёх пострадавших. Позднее экстренные службы сообщили о семи травмированных.

Пожарным удалось локализовать возгорание на площади 150 кв. м. По предварительным данным, на третьем этаже здания могла сдетонировать газовоздушная смесь. В результате взрыва были повреждены межквартирная перегородка и остекление двух квартир.

Очевидцам удалось снять на видео момент взрыва в жилом доме.