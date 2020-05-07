Силовики окружили наркодиспансер в Чите

Пациенты наркологического диспансера Читы попытались забрать личные вещи, однако сотрудник нажал тревожную кнопку. В результате здание окружили бойцы ОМОН.
Захотевшие забрать свою собственность люди выломали двери хранилища,
Как писал NEWS.ru, наркологический диспансер в Чите пришлось закрыть на двухнедельный карантин, после того как у пяти пациентов медучреждения выявили коронавирусную инфекцию. Персоналу и больным запрещено покидать территорию диспансера.
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