https://static.news.ru/photo/dddf35c2-e9f7-11e9-a40a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Травмы получил двухлетний ребёнок в результате падения на него шкафа в мебельном центре в Екатеринбурге. Началась проверка, сообщает СУ СК по Свердловской области.

В правоохранительные органы города Екатеринбурга поступило сообщение о травмировании двухлетнего мальчика в одном из мебельных центров. По имеющимся данным, инцидент произошёл в результате падения на ребёнка шкафа, — говорится на сайте ведомства .

По данному факту начата доследственная проверка на предмет выявления возможных признаков преступления, предусмотренного статьёй УК «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Как писал News.ru, в середине сентября полиция начала проверку ЧП, произошедшего в детском саду города Улан-Удэ, где на ребёнка упал шкаф.