https://static.news.ru/photo/22ddd130-19cb-11ea-b64e-fa163e074e61_660.jpg Фото: CHROMORANGE / Bilderbox/Global Look Press

Легкомоторный спортивный самолёт упал в Каунасском районе Литвы. В результате ЧП погибли два человека.

Пострадавшим было 30 и 65 лет, передаёт LRT. Крушение произошло во дворе частного дома, но его жители не получили травм.

По предварительным данным, одним из погибших был опытный пилот Викторас Рамонас, который учил новичка профессии.

Как писал NEWS.ru ранее, двое детей и семеро взрослых погибли в результате авиакатастрофы, произошедшей 1 декабря в американском штате Южная Дакота. Уточняется, что на борту небольшого одномоторного самолёта Pilatus PC-12 находились 12 человек. Воздушное судно, следовавшее в Айдахо-Фолс (штат Айдахо), рухнуло на землю почти сразу после взлёта из аэропорта Чемберлен.