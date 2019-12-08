Легкомоторный спортивный самолёт упал в Каунасском районе Литвы. В результате ЧП погибли два человека.
Пострадавшим было 30 и 65 лет,
По предварительным данным, одним из погибших был опытный пилот Викторас Рамонас, который учил новичка профессии.
Как писал NEWS.ru ранее, двое детей и семеро взрослых погибли в результате авиакатастрофы, произошедшей 1 декабря в американском штате Южная Дакота. Уточняется, что на борту небольшого одномоторного самолёта Pilatus PC-12 находились 12 человек. Воздушное судно, следовавшее в Айдахо-Фолс (штат Айдахо), рухнуло на землю почти сразу после взлёта из аэропорта Чемберлен.
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