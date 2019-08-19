https://static.news.ru/photo/4503dfb8-c26c-11e9-955a-fa163e074e61_660.jpg Фото: James Hathaway/Flickr.com

Груз ручных гранат обнаружен в нежилом посёлке в Самарской области. Экстренные службы подняты по тревоге и работают на месте находки.

Как передает Life.ru , шесть ящиков с ручными гранатами найдены в нежилом поселке 14-й километр. По предварительной информации, в них находятся гранаты Ф-1. Ранее в поселке находилась воинская часть и арсенал, однако в 2012 году часть была расформирована после инцидента со взрывом боеприпасов. Военные покинули населенный пункт, и посёлок с тех пор считался заброшенным.

О пострадавших или разрушениях не сообщалось.

News.ru писал о жителе Московской области, который обнаружил целый склад оружия на купленном приусадебном участке, включая автомат АКСУ и гранаты. По факту находки было заведено уголовное дело.